Sport.quotidiano.net - Basket serie A2. Robinson e Tomassini rischiano un lungo stop

Leggi su Sport.quotidiano.net

Consulti e visite all’ordine del giorno. Quasi a scavalcare, per importanza, il lavoro settimanale. Normale, se l’esaminato in questione è Gerald. Non ci sono ancora notizie certe sullo stato di salute del play americano, i cui esami sono stati sottoposti agli esperti di fiducia nella giornata di ieri fino a tarda serata. Si aspettano le risultanze, i responsi. Il tema è molto semplice. Se l’esperto play dovesse star fermo diverse settimane, la Rinascita virerebbe immediatamente su un esterno americano, possibilmente creatore di gioco sulla scia proprio di. Viceversa, con una prognosi migliore, si attenderebbe il rientro di un giocatore importante anche se mai realmente continuo e al top, per quelle che sono le sue possibilità. Il fastidio di, avvertito per la prima volta nel corso del finale di partita a Milano, il 1° febbraio, è subito sembrato più grave del previsto.