Livornotoday.it - Basket serie A2 | Libertas in crisi, gli Sbandati contestano la societa?: "Basta promesse, intervenite sul mercato"

Leggi su Livornotoday.it

Una sconfitta difficile da digerire, arrivata al termine di una partita dominata per larghi tratti ma persa in volata così come accaduto in altre circostanze. Il ko contro Brindisi, il quarto consecutivo, è stato mal digerito in casacon la tifoseria amaranto che, al suono della sirena.