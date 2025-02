Basket qualificazioni Europei 2025 | l' Italia sbanca Istanbul battendo la Turchia 80-67

Leggi su Sport.quotidiano.net

), 20 febbraio– L’Italsfodera una grandissima prestazione e batte a domicilio la80-67, assicurandosi così aritmeticamente il primo posto nel Gruppo B dellead Euro. La squadra di coach Pozzecco è stata protagonista di una gara di estrema solidità: gli azzurri hanno infatti messo in campo un’eccellente difesa che non ha permesso alladi arrivare al bersaglio con facilità (39% dal campo e 8/32 da tre per la squadra di coach Ataman) e in attacco hanno colpito con un gioco corale che ha permesso di toccare addirittura il +18 nel corso della terza frazione. Nella ripresa è però arrivata la reazione dellache, grazie a Osman (16 punti) e Bitim (13), ha provato a riaprire i giochi spingendosi fino al -7 ma senza riuscire a piazzare l’aggancio.