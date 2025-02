Basket qualificazioni Europei 2025 | l’Italia affronta Turchia e Ungheria nell’ultima finestra

Leggi su Sportface.it

Grande attesa per l’ultimadelleaglidi, per cinque giorni di azione che definiranno il quadro completo delle Nazionali che si contenderanno lo scettro di campione d’Europa la prossima estate. In particolare, a cavallo tra agosto e settembre andrà in scena la fase finale del torneo che si disputerà tra Cipro, Finlandia, Polonia e Lettonia., in particolare, ha già strappato il passo per la competizione con una “” di anticipo, dopo il doppio impegno contro l’Islanda. Ecco, quindi, cosa aspetta gli Azzurri nelle prossime due sfide.TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHEGianmarco Pozzecco e Niccolò Mannion Italia– Foto credits fiba.ball: Italia controPer prima cosa, gli Azzurri voleranno a Istanbul perre i padroni di casa dellaalball Gelisim Merkezi.