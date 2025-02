Basket Qualificazioni Euro 2025 | Italia corsara in Turchia gli Azzurri si prendono il primo posto

Leggi su Sportface.it

L’Italmette al sicuro ilnel gruppo B delleaglipei. Glidi Gianmarco Pozzecco hanno infatti vinto 67-80 in casa dellanella penultima giornata, garantendosi così il primato nel girone con una partita di anticipo. Una prestazione dai due volti, con un attacco molto efficace neltempo e una difesa che è salita di colpi nella seconda metà della partita. Una Nazionale giovane, con un’età media di 24,4 anni e l’esordio assoluto tra i convocati per Saliou Niang, fresco vincitore della Coppacon Trento. Adesso diventa sicuramente più leggero l’ultimo impegno nel girone, con-Ungheria in programma domenica a Reggio Calabria in un PalaCalafiore già prossimo al tutto esaurito.Vittoria nella prima partita da capitano per Alessandro Pajola, che festeggia nel migliore dei modi anche la presenza numero 50 con la Nazionale maggiore.