Basket l’Italia dei giovani dà spettacolo e supera la Turchia a domicilio Bortolani scatenato

L’Italvince e convince nelle Qualificazioni ad Euro2025! Gli azzurri battono ad Istanbul laper 67-80 nella quinta e penultima giornata del girone B, con la rappresentativa del Belpaese che è certa del primo posto nel girone in vista soprattutto dei sorteggi per la fase finale. Dopo un primo quarto equilibrato i ragazzi del CT Pozzecco hanno alzato il livello nel secondo quarto toccando il +18, riuscendo poi a contenere il rientro dei padroni di casa nella frazione conclusiva. Alessandro Pajola e compagni rientreranno in Italia facendo rotta su Reggio Calabria, dove domenica sera alle ore 20:30 affronteranno l’Ungheria nell’ultimo match del raggruppamento.In un roster con un’età media molto bassa (intorno ai 23 anni) brilla Giordanotop scorer con 16 punti, con Matteo Spagnolo che mette a referto 14 punti.