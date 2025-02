Oasport.it - Basket, la classifica del girone dell’Italia. Primo posto in cassaforte

L’Italia ha sconfitto la Turchia per 80-67 e ha così conquistato la quarta vittoria nelle qualificazioni agli Europei 2025 di. La nostra Nazionale ha saputo imporsi in trasferta contro un avversario sempre ostico da affrontare tra le mura amiche, facendo la differenza nel secondo quarto e tenendo poi a bada i padroni di casa.Gli azzurri avevano già regolato gli anatolici nel confronto di andata e poi avevano battuto l’Ungheria e l’Islanda in trasferta, prima di cedere contro i nordici di fronte al proprio pubblico. Il risultato odierno, abbinato alla sconfitta dell’Islanda in terra magiara, consegna ai ragazzi del CT Pozzecco la matematica certezza delnel gruppo B.L’Italia svetta infatti con quattro successi contro i tre della Turchia: anche se gli azzurri dovessero perdere la prossima partita contro l’Ungheria e gli anatolici dovessero imporsi con l’Islanda, la nostra Nazionale sarebbe comunque al comando in virtù delle due affermazioni ottenute negli scontri diretti.