Oasport.it - Basket, Gianmarco Pozzecco: “I ragazzi hanno giocato una partita pazzesca”

L’Italbatte la Turchia a domicilio per 67-80 nelle Qualificazioni ad Euro2025, confermando il successo dell’andata ed assicurandosi il primo posto nel girone B. 16 punti di Giordano Bortolani e 14 di Matteo Spagnolo decisivi, con la Nazionale di casa che è riuscita a mettere pressione agli azzurri solo nel finale dove idel CTnontremato portandosi a casa la vittoria.Il Commissario Tecnico, attraverso il sito della FIP, ha commentato così la prestazione odierna: “Iunagiocando l’uno per l’altro contro una squadra fortissima in un ambiente non facile. La scelta di costruire un roster così giovane era complessa ma nasceva da una mia forte convinzione che questimeritano considerazione e supporto.