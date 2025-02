Oasport.it - Basket EuroCup femminile 2025: Sassari perde l’andata dei quarti di finale contro Ferrol

Leggi su Oasport.it

La Dinamoha perso in maniera nettadeididellale spagnole di. Il punteggio, 76-95, penalizza in maniera troppo netta la compagine italiana che è rimasta, per tredi gara, incollata alle avversarie. Nell’ultimo quarto, concluso 19-38,ha nettamente alzato il suo livello ed è riuscita, grazie anche ai 29 punti di Noa Morro, ad ottenere un bel vantaggio in vista del ritorno.Inizio di partita equilibrato conche recupera lo svantaggio iniziale e superacon la tripla di Shaylee Gonzales. Le spagnole rispondono e fissano con i liberi la parità a quota 11. Le sarde si riportano avanti con i 3 punti di Debora Carangelo mariesce ancora ad accorciare con i liberi. La prima frazione termina con il vantaggio di16-14.