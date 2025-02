Sport.quotidiano.net - Basket B Nazionale: prestazione in crescendo contro Vicenza. La Virtus di Galetti mette il turbo. Vaulet e Masciarelli sono super

IMOLA 7965IMOLA:23,20, Morina 10, Kadjividi 6, Ricci 11, Zangheri, Pinza 3, Fiusco 4, Anaekwe 2, Ambrosin, Santandrea, Vannini. All.: Beggio, Cucchiaro 10, Marangoni 8, Vanin 3, Belmonte 11, Almansi 13, Da Campo 4, Gasparin 14, Nwouhuocha, Carr 2, All. Ghirelli. Arbitri: Giustarini e Melai.Note: parziali 16-21; 34-27; 51-46. Tiri da due:Imola 15/35;10/33. Tiri da tre: 6/20; 11/30. Tiri liberi: 31/46; 12/16. Rimbalzi: 50; 37. Laattuale è una squadra chirurgica, tii punti giusti come fa lo specialista al termine di un’operazione complessa. I gialloneriano gli ostacoli a testa bassa alzando i giri del motore quando la salita comincia a essere impegnativa. In quei frangenti tutti pedalano più forte, si danno il cambio in testa al plotone e riescono a staccare gli avversari.