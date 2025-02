.com - Basket B nazionale / Jesi in rimonta ad un passo dalla vittoria, vince Sant’Antimo 72-66

Quarto parziale importante ma alla fine è mancato il colpo decisivo per unache poteva valere tantissimo in chiave classifica generaleVALLESINA, 19 febbraio 2025 –perde a72-66.Primo parziale sprint per la formazione di casa che riesce a creare un bel gap a proprio favore: 27-14. Pronta la reazione del quintetto di Ghizzinardi che prova e recuperare ma all’intervallo lungo è +12, 44-32.Quando si ritorna sulle tavole da giocoè ben messa con Berra che segna il primo canestro della ripresa e poi due triple, una per parte, di Lucas e Di Emidio. Solo 6-7 di parziale in 5 minuti: 50-39.cresce ancora ma si segna poco: 50-43 (2? 51”).ritrova il canestro e riporta il gap in doppia cifra: 53-43. Il Berra di casa da tre, 56-43, e poi Rota ancoralunga distanza mettonodi nuovo alle corde: 59-43.