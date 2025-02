Dilei.it - Barbara De Rossi ricoverata, Monica Setta: “Volevamo sospendere Storie di donne al bivio Weekend”

“Ho temuto di morire”, ha ammessoDe. L’attrice ha rilasciato un’ intervista adial, programma che va in onda ogni sabato pomeriggio su Rai 2 e condotto da. Nella puntata in programma il 22 febbraio alle 15, la Deha ripercorso un momento difficile: un malore l’ha costretta a ricoverarsi in ospedale, tra l’incognita e la paura per quanto stava accadendo.De, il malore e il ricoveroSe c’è una sensazione orribile è perdere il controllo del proprio corpo. Un attimo stai bene, sei pronta per lavorare, quello dopo ti assale la paura perché non hai idea di cosa stia accadendo. È quanto successo aDeche ha raccontato l’episodio adial, nella puntata che il pubblico potrà seguire sabato 22 febbraio a partire dalle 15 su Rai 2.