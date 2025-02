Lanazione.it - Barbara De Rossi, malore prima di andare in onda. ‘Ho temuto di morire’

Montevarchi (Arezzo), 20 febbraio 2025 – “Stavo perin, avevo appena finito il trucco quando mi sono sentita mancare. Mi girava tutto e non riuscivo a stare in piedi. Il giorno dopo mi hanno ricoverata al Gemelli e ho vissuto attimi di vera paura”. CosìDeracconta la brutta avventura vissuta nei giorni scorsi, in collegamento con Monica Setta a Storie di donne al bivio week end, nella puntata insabato 22 febbraio, alle 15 su Rai2. "Hodavvero di morire – dice l'attrice – Non sapevo cosa potessi avere e solo dopo vari esami, Tac e risonanza ho scoperto che era stata una labirintite fulminante. Non mi era mai successo ed è stato terribile - conclude - Ora sono tornata a casa in Toscana e per fortuna la brutta avventura è solo un ricordo". Il "nido” in ToscanaDevive in Toscana da diversi anni.