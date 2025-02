Fanpage.it - Barbara De Rossi ha un malore prima della diretta tv: “Ricoverata al Gemelli, ho temuto di morire”

Leggi su Fanpage.it

Deha raccontato la brutta esperienza vissutadi andare in, in collegamento con Monica Setta a Storia di donne al bivio weekend. Le parole dell'attrice: "Non sapevo cosa potessi avere e, solo dopo vari esami, ho scoperto che era stata una labirintite fulminante".