Abruzzo24ore.tv - Bar chiuso a Campli: risse, pregiudicati e consumo di cocaina tra i clienti

Teramo - La licenza del locale sospesa per una settimana dal questore di Teramo dopo ripetuti episodi di violenza, presenza di individui con precedenti penali e uso di sostanze stupefacenti all'interno dell'esercizio pubblico. A, in provincia di Teramo, un bar è statoper sette giorni su disposizione del questore Carmine Cesario. La decisione è scaturita da una serie di controlli effettuati dai Carabinieri della stazione locale nel corso del 2024 e nei primi mesi del 2025, durante i quali sono emersi numerosi episodi die litigi tra i. Inoltre, il locale era frequentato da individui con precedenti penali per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti. In un'occasione, un avventore è stato sorpreso mentre consumavaall'interno del bar.