Bolognatoday.it - Bando da 80mila per i commercianti lungo i cantieri al Pontelungo e in Santa Viola

Leggi su Bolognatoday.it

Il Comune di Bologna ha indetto undaeuro per le imprese interessate dai lavori della linea rossa del tram nelle zone Ponte, similmente a quanto già successo in Bolognina, al Ravone e in centro storico. L’avviso, presentato in una conferenza a Palazzo d’Accursio.