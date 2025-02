Feedpress.me - Bambina di sei anni maltrattata: condannata la madre, assolta la nonna. La vicenda risale al 2016 in provincia di Palermo

Leggi su Feedpress.me

laladall’accusa di maltrattamenti in famiglia. La vittima è una, figlia e nipote delle imputate, che all’epoca dei fatti aveva sei. Laavvenne nelin un paese delladi. La piccola sarebbe stata picchiata dalla, che non si prendeva cura di lei né la mandava a scuola. Trascorreva gran parte della giornata in strada.