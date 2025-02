Tg24.sky.it - Bambina di 9 mesi uccisa da un pitbull, l'ultimo saluto ad Acerra

Leggi su Tg24.sky.it

Nel Duomo disi stanno svolgendo i funerali di Giulia, la bimba di 9daldi famiglia mentre il padre era in casa e la madre al lavoro. Una messa in forma strettamente privata, come da volontà della famiglia che ha chiesto di spegnere i riflettori almeno per un giorno. Intanto proseguono le indagini sulla tragedia. Arrivano i primi risultati dell’autopsia che confermano che la piccola è stata morsa ripetutamente dal cane, mentre il padre 25enne che domenica sera è risultato positivo ai cannabinoidi resta indagato a piede libero.