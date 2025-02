Tpi.it - Balneari, il Tar della Liguria boccia la proroga del Governo: “Manca un accordo scritto con l’Ue”

Leggi su Tpi.it

Il Tarritiene non valido il decreto con cui ilhato fino al 30 settembre 2027 le concessioni per gli stabilimenti. Secondo i giudici amministrativi, il provvedimento è nullo poiché si basa su uncon la Commissione europea di cui però non vi è traccia scritta.“Non vale invocare untra lo Stato italiano e la Commissione europea, secondo cui le Amministrazioni avrebbero l’obbligo dire le concessionisino al settembre 2027: e ciò sia perché non risulta esistente un documentoracchiudente tale patto.”, si legge nella sentenza, emanata dal Tar ligure ieri, mercoledì 19 febbraio.Il Tribunale amministrativo si è pronunciato in merito a un ricorso presentato da tre gestori – i Bagni Silvano di Nichel Anna & C. snc.