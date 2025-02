Lanotiziagiornale.it - Balneari, il Tar boccia le proroghe: “Nessuna prova di un patto tra Roma e Bruxelles”

Non esiste alcun documento su un supposto “” tra lo Stato italiano e l’Unione europea che obblighi le amministrazioni a prorogare le concessionifino la 2027. A sancirlo, ieri, il Tar della Liguria, che ha respinto il ricorso di tre stabilimentidi Zoagli (Ge) contro la delibera della Giunta comunale che aveva confermato la scadenza delle concessioni al 31 dicembre del 2023, dando il via alle gare previste dalla direttiva Bolkenstein.traccia dele, se anche ci fosse, non sarebbe validoI tre esercenti avevano opposto alla delibera iltra Governo e(annunciato ripetutamente dal centrodestra), in base al quale le licenze sarebbero state prolungate fino al 2027. Il problema, secondo i giudici amministrativi, è che di quel “” non vi sarebbe traccia scritta.