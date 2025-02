Riminitoday.it - Balneari, "giallo" sulla proroga al 2027. Gnassi e Croatti: "Per il Tar della Liguria non esistono accordi"

Leggi su Riminitoday.it

Torna a regnare un clima di completa incertezza per le imprese. Questo quando ormai gli stabilimenti sono ai nastri di partenza per programmare la nuova stagione estiva. Una sentenza del Tarha respinto il ricorso di tre stabilimentidi Zoagli, in provincia di.