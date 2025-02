Bacio rubato alla calciatrice Hermoso Rubiales se la cava con una multa | la sentenza sull’ex capo della Federcalcio spagnola

Leggi su Open.online

L’x presidente(Rfef) Luisè stato condannato a pagare unadi 10.800 euro per aggressione sessuale, in seguito alschioccato con la forza sulle labbraJennidurante la premiazione dei Mondiali di calcio femminile a Sydney, nell’agosto 2023. La, emessa dal tribunale dell’Audiencia Nacional, stabilisce una sanzione di 20 euro al giorno per un periodo di 18 mesi.è stato invece assolto, insieme ad altri tre ex dirigentiRfef – Jorge Vilda, allenatorenazionale femminile dal 2015 al 2023, Ruben Rivera, direttore di marketingRfef, e Albert Luque, direttore sportivoselezione – dall’accusa di coercizione legata a presunte intimidazioni esercitate sulladopo l’episodio.