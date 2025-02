Iltempo.it - Bacio alla calciatrice, c'è la condanna per l'ex presidente della Federcalcio spagnola

Leggi su Iltempo.it

Il Tribunale penale centrale dell'Audiencia Nacional hato l'ex(Rfef) Luis Rubiales al pagamento di una multa di 20 euro al giorno per 18 mesi (pari a circa 10.800 euro) per il reato di aggressione sessuale per aver baciato la giocatricenazionaleJennifer Hermosocerimonia di consegna delle medaglie dei Mondiali di calcio femminile che si sono tenuti ad agosto del 2023 a Sydney, in Australia. A Rubiales è stato vietato di avvicinarsigiocatrice in un raggio di 200 metri e di comunicare con lei per un anno. L'ex dirigente sportivo, si legge in una nota del Tribunale nazionale, è stato invece assolto dal reato di coercizione. La sentenza può essere impugnata davantiSala penale dell'Audiencia Nacional. La procura aveva chiesto per Rubiales unatotale di 2 anni e 6 mesi di carcere, di cui un anno per il reato di aggressione sessuale e un anno e mezzo per coercizione.