Bacio a Hermoso | Luis Rubiales condannato ma se la cava con una multa Assolto dal reato di coercizione

Alla finese lacon una, nemmeno troppo salata: 10.800 euro (equivalenti a 20 euro al giorno per 18 mesi). L’ex presidente della Federcalcio spagnola (Rfef) è statodal tribunale dell’Audiencia Nacional per ildi aggressione sessuale per ilforzato alla calciatrice Jennidurante la premiazione dei Mondiali di Calcio di Sidney nell’agosto 2023.è stato invece, assieme agli altri tre ex dirigenti della Rfef imputati, daldiper le presunte intimidazioni nei confronti dell’attaccante della nazionale spagnola. Aè stato inolte vietato di avvicinarsi alla giocatrice in un raggio di 200 metri e di comunicare con lei per un anno. La sentenza può essere impugnata davanti alla Sala penale dell’Audiencia Nacional.