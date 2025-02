Ilgiorno.it - “Avvicina ragazzine e mostra le parti intime”, l’allarme di un papà fa scattare le indagini a Darfo Boario. Un arresto per pedopornografia

Terme (Brescia), 20 febbraio 2025 – Da tempo i carabinieri della compagnia di Breno indagavano, allertati anche da denunce fatte su internet e da comunicazioni arrivate in caserma da parte di genitori preoccupati le cui figlie erano state molestate aTerme e nei comuni vicini. Finalmente nelle scorse ore i militari brenesi e delle stazioni del territorio sono riusciti a mettere in manette un uomo per atti osceni eonline. Si tratta di un 40enne residente aTerme nella cui abitazione sono stati trovati supporti elettronici contenenti decine e decine di file con immagini pedopornografiche. Il primo a parlare apertamente della vicenda è stato unsu Facebook. Era lo scorso 17 gennaio. “ Buonasera a tutti, cerco aiuto – scriveva esasperato ildi una ragazzina - Oggi nel tornare a casa da scuola verso le 13 e 10 , mia figlia di 11 anni è statata da un auto piccola di colore grigio, con un uomo che la pedinava, si èto e ha aperto la portiera e aveva i pantaloni calati.