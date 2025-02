Trevisotoday.it - Aveva affisso il cartello "anti-maranza", Casanegra chiuso per 7 giorni dalla Questura

Leggi su Trevisotoday.it

Per setteil "lounge" di via tempio Votivo, a Ponte della Priula, dovrà restareal pubblico. Così prevede un'ordinanza firmata dal Questore di Treviso, Alessandra Simone, che ha disposto la sospensione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande del locale.