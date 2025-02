Avengers | Doomsday Charlie Cox risponde alle voci sulla presenza di Daredevil

Leggi su Cinefilos.it

CoxdiLo scorso dicembre, i proprietari della palestra DFRNT Health and Fitness dell’Australia occidentale hanno postato una foto della star di: Rinascita,Cox e hanno detto che l’attore “si stanando per il suo ruolo nel prossimo film degli”. Molti l’hanno interpretata come una conferma che l’Uomo senza paura apparirà in, anche se alcuni si sono chiesti se si trattasse di un errore (soprattutto con la seconda stagione di: Rinascita che sta per iniziare le riprese). Gli scooper di internet non hanno tardato ad intervenire affermando che Cox ha un ruolo piccolo ma degno di nota comenel film.Tuttavia, l’attore ha ora messo le cose in chiaro in un’intervista a Entertainment Weekly.