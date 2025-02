Avatar | Nickelodeon al lavoro su una nuova serie sequel di Legend of Korra

Leggi su Cinefilos.it

alsu unadiofcontinua a sviluppare il mondo di “: The Last Airbender” con il via libera dellaanimata “: Seven Havens“. Laanimata in 2D sarà composta da 26 episodi da mezz’ora distribuiti in due stagioni, o Libri 1 e 2 in stile ““. La notizia dellaarriva mentre “Last Airbender” si prepara a celebrare il suo 20° anniversario, la primadebuttò infatti il 21 febbraio del 2005.“Seven Havens” proviene dai creatori di “” Michael DiMartino e Bryan Konietzko sotto il bannerStudios diAnimation a Burbank. È attualmente in produzione.La trama di: Seven HavensSecondo la sinossi ufficiale, laè ambientata in “un mondo distrutto da un cataclisma devastante.