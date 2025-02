Tvzap.it - Auto vola dal cavalcavia e si schianta sull’autostrada: il video è impressionante

Social. Auto vola dal cavalcavia e si schianta sull'autostrada: il video è impressionante. Sono diventate virale sui social le immagini di un rocambolesco incidente avvenuto sull'autostrada Interstate 5 di Sacramento, in California, ripreso dalla telecamera posizionata sul cruscotto di un viaggiatore. Nel video si vede una macchina precipitare a tutta velocità da una sopraelevata finendo per fracassarsi sulle corsie trafficate sottostanti. Vediamo nel dettaglio la dinamica di quanto accaduto. California, auto vola già da un cavalcavia: schianto tremendo. Il tragico incidente è avvenuto lo scorso lunedì 17 febbraio sull'autostrada I-5, una delle principali arterie della California.