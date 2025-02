Ilpiacenza.it - Auto contro tir in autostrada, grave un uomo

Leggi su Ilpiacenza.it

incidente in A21 nel pomeriggio del 20 febbraio. Al chilometro 186 in direzione Cremona, all'altezza di Castelvetro e per cause da chiarire, si sono scontrati un tir e un'. Il bilancio è di due feriti, due uomini di 44 e 50 anni che erano a bordo della vettura: il piùè stato.