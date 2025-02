Lapresse.it - Auto, a Torino Byd incontra le aziende della componentistica

Si è aperto oggi presso il Museo Nazionale dell’mobile di, con una sessione plenaria, il Byd supplier meeting, evento organizzato da Byd con il supporto di Anfia per illustrare la strategia industrialetech company e il suo approccio verso gli operatorifilieramotive europei e italiani, a cui sono offerte interessanti opportunità di sourcing nell’ambito delle tecnologiemobilità del futuro. L’incontro è stato preceduto da un elevatissimo riscontro da parte delleitaliana, con un livello di adesioni che è andato ben oltre le prime stime. Tale incredibile tasso di partecipazione ha comportato un incrementocapacità di accoglienza del meeting, consentendo di far accreditare la gran parte delle. Tuttavia, la lista di adesioni ha continuato quotidianamente a crescere, a dimostrazione del grande interesse verso l’attività di Byd, portando la stessa società a prendere in considerazione eventualmente un’ulteriore possibile secondo incontro che al momento è in fase di valutazione.