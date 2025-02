Lanazione.it - Authority, veto sul nome di Avena. La Community rilancia con Pisano

Gli addetti ai lavori lo sussurravano già la settimana scorsa: lo spartiacque nella corsa alla poltrona più ambita di via del Molo sarebbe arrivato con la visita del viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi. E così è stato. Il numero uno della Lega in Liguria, alla Spezia venerdì scorso per fare il punto sugli investimenti che il Mit ha in programma sul territorio e che promettono di cambiare il volto delle banchine commerciali, non si è limitato al mordi e fuggi di un incontro ai piani alti dell’Adsp, ma ha colto l’occasione del sopralluogo per gettare le basi del confronto sulla governance. Ossia sul nodo non ancora sciolto della futura presidenza. La nomina, come è noto, è di competenza del dicastero guidato da Matteo Salvini, ma la legge prevede il passaggio di una sostanziale intesa con la Regione di riferimento, rappresentata nel nostro caso dal governatore Marco Bucci.