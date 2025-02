Agi.it - Aumentano i biglietti rete Metrebus da luglio. Ecco le nuove tariffe

Leggi su Agi.it

AGI - La Regione Lazio ha deciso di accogliere parzialmente la richiesta di Roma Capitale che prevedeva inizialmente l'aumento a 2 euro del biglietto per Roma. L'adeguamento dei prezzi deiRoma e Lazio, fermo al 2012, infatti, non riguarderà il costo del Bit (Biglietto Integrato a Tempo) che rimarrà invariato a 1,50 euro. Le, in vigore a partire dal 12025, sono quelle legate ai24, 48 e 72 ore e al ticket settimanale, il cui utilizzo è destinato a turisti e fruitori non abituali. Questo per tutelare le fasce più deboli di cittadini che quotidianamente utilizzano il servizio di trasporto pubblico. A prevederlo la delibera di Giunta regionale approvata su proposta dell'assessore alla Mobilità e Trasporti, Fabrizio Ghera. LeperRoma sono: - Biglietto Roma 24h: da 7,00 euro a 8,50 euro - Biglietto Roma 48h: da 12,50 euro a 15,00 euro - Biglietto Roma 72h: da 18,00 euro a 22,00 euro - C.