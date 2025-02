Ilrestodelcarlino.it - Atti sessuali con una 13enne, ex allenatore di calcio patteggia due anni

Rimini, 20 febbraio 2025 – Hato una condanna a duecon la sospensione della pena condizionata alla frequenza di un percorso di recupero curato dall'associazione "Dire Uomo". Inoltre, ha già versato ai genitori della vittima un risarcimento di 90mila euro oltre alle spese legali. Si è conclusa in questo modo la vicenda giudiziaria che aveva coinvolto un 44enne, exdifemminile, residente nella zona sud della provincia di Rimini e difeso dall'avvocato Francesco Vasini, accusato dicon minorenne per aver consumato un rapporto con una sua allieva, all'epoca dei f(si parla del 2023) appena, residente nel Cesenate. Le indagini L’inchiesta è stata coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani. Le indagini si erano messe in moto nell’estate di duefa, a seguito di una denuncia presentata dalla madre della ragazzina.