Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione, ‘scrollare’ i social fa venire emicranie debilitanti e mal di testa dolorosi”: l’allarme dei ricercatori

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un nuovo studio ha scoperto che fare scrolling troppo a lungo con lo smartphone potrebbe aumentare il rischio di. Idel Taiyuan Central Hospital in Cina hanno scoperto che scorrere a lungo il pollice dal basso verso l’alto sullo schermo dei dispositivi touchscreen per recuperare le nuove notizie che appaiono in bacheca o nelle stories, o dall’alto verso il basso per aggiornare le pagine e visionare i e le notifiche, è una delle principali abitudini associate a un rischio maggiore di soffrire dimal di. Si tratta dello studio più recente ad aver collegato l’uso del cellulare all’emicrania. L’uso eccessivo dei cellulari è stato associato anche a una scarsa qualità del sonno e a sonnolenza diurna nei soggetti affetti da questa patologia.Fastidio per luci e rumori“L’emicrania è una forma di cefalea primaria che colpisce fino al 15% della popolazione mondiale – spiega al FattoQuotidiano.