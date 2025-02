Ilfattoquotidiano.it - Attacco di hacker filorussi contro siti di banche, trasporti e industrie di armamenti: è il terzo giorno consecutivo

Istituzioni finanziarie eddeglioltre ad aziende del trasporto pubblico sono state colpite per la terza mattinata consecutiva dagliNoname057(16) all’Italia. Tra i colpiti Mediobanca, Nexi, Benelli, Fiocchi, Danieli. In totale, sono una ventina iattaccati. Alcuni deibersagliati dagli attacchi di ripo Ddos (Distributed denial of service) non sono raggiungibili. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) è come sempre subito entrata in azione intercettando il traffico anomalo e verificando se si trattasse di unpoi, stabilito un possibile impatto, ha avvisato le realtà bersaglio e offerto supporto e consigli di mitigazione.“Grazie all’immediata attivazione” da parte di Mediobanca “delle procedure interne di gestione degli incidenti, i sistemi di sicurezza del gruppo hanno garantito la protezione delle infrastrutture informatiche, impedendo qualsiasi compromissione delle applicazioni critiche e dei dati riservati” mentre “l’operatività deie dei servizi è stata rapidamente ripristinata”, ha riferito Mediobanca.