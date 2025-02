Ilfattoquotidiano.it - Attacco di hacker filorussi contro siti di banche, trasporti e industrie di armamenti: è il quarto giorno consecutivo

Istituzioni finanziarie eddeglioltre ad aziende del trasporto pubblico sono state colpite per la quarta mattinata consecutiva dagliNoname057(16) all’Italia. I bersagli sono analoghi a quelli di ieri: finanza (Mediobanca, NexiGroup) e produzione di armi (Fiocchi, Benelli). Mediobanca, Nexi, Benelli, Fiocchi, Danieli. In totale, sono una ventina iattaccati. L’offensiva è stata scatenata come risposta alle frasi del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su Russia e Terzo Reich. Un’azione dimostrativa, di propaganda, che al momento non fa registrare disservizi significativi. Alcuni deibersagliati dagli attacchi di ripo Ddos (Distributed denial of service) non sono raggiungibili. L’Agenzia per la sicurezza nazionale è come sempre subito entrata in azione.