Attacco combinato di missili e droni in Ucraina | colpite 11 regioni

I russi hanno lanciato nella notte unconcontro l', sono stati utilizzati in totale 14e 161, di cui 158 non hanno raggiunto i loro obiettivi. Lo afferma l'Aeronautica militare delle Forze Armate dell'su Telegram, come riporta Ukrainska Pravda. Lesono quelle di Kharkiv, Poltava, Sumy, Kiev, Cherkasy, Chernihiv, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Kherson, Mykolaiv e Odessa.