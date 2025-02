Oasport.it - ATP Rio 2025, risultati 19 febbraio: Alexander Zverev ai quarti, eliminato Nicolas Jarry

Si sono aperti gli ottavi di finale dei Rio Opendi tennis, torneo di categoria ATP 500 in corso sulla terra battuta outdoor di Rio de Janeiro, in Brasile: si sono disputati i primi quattro incontri del secondo turno in attesa del ritorno in campo dell’azzurro Luciano Darderi, che giocherà nella tarda serata italiana di oggi.Nella parte alta del tabellone il numero 1 del seeding, il tedesco, regola il kazakoShevchenko in due tiebreak, con lo score di 7-6(1) 7-6(6), ed aiaffronterà l’argentino Francisco Comesana, che piega in tre tiebreak la testa di serie numero 6, il cileno, battuto per 7-6(4) 6-7(1) 7-6(6).Nella parte bassa del main draw il derby argentino sorride al numero 5 del tabellone, Sebastián Baez, che elimina Mariano Navone con lo score di 6-4 1-6 6-3, ed al prossimo turno se la vedrà con il qualificato taiwanese Chun Hsin Tseng, che supera la wild card brasiliana Thiago Monteiro con lo score di 6-7(4) 6-3 7-6(4).