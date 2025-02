Oasport.it - ATP Doha, Jiri Lehecka elimina Alcaraz! Rublev vince un match thrilling, ritiro Medvedev

Giovedì di quarti di finale dell’ATP 500 di, sul veloce outdoor in Qatar. In campo c’era la testa di serie numero 1, Carlos: lo spagnolo sembrava poter disporre di, ma si è completamente smarrito nel momento decisivo del terzo set.Finisce 6-3, 3-6, 6-4 per un ottimoin due ore e dieci di gioco: il ceco ha avuto il merito di giocare uncostante e di inserirsi nella costante altalena di. Il murciano era avanti 4-2 nel set decisivo e palla del 5-2, ma ha perso malamente quattro giochi consecutivi. Un k.o. che mostra ancora quelli che sono i suoi limiti dal punto di vista mentale. Per lui ci sarà ora uno tra Berrettini e Draper.Parte bassa di tabellone che è stata aperta da unintenso e molto bello vinto da Andreysu Alex de Minaur in due ore e quaranta di gioco: finisce 6-1, 3-6, 7-6(8) in favore del russo che ha chiuso unche sembrava stregato all’ottavopoint.