ATP di Doha Berrettini cede a Draper | l’Azzurro esce dal torneo ai quarti di finale

Leggi su Ilfaroonline.it

, 20 febbraio 2025 – Non prosegue il cammino all’ATP didi Matteo. Il tennista romano ha perso in tre set contro il britannico Jack, uscendo aidi, davanti agli occhi di uno speciale tifoso come Valentino Rossi.è stato sconfitto con il risultato di 4-6 6-4 6-3.affronterà il ceco Jiril Lehecka, che ha battuto Carlos Alcaraz, in semi.Foto Sposito/FITP da supertennis.tvilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.