Ilgiorno.it - Atm rinnova la flotta sui binari. Due cabine di guida e 10 telecamere. Ecco i Tramlink in arrivo da Valencia

È il primo modello di tram bidirezionale in servizio a Milano. Detto altrimenti: il primo tram con la doppia cabina di, una dotazione che riduce i tempi e semplifica le manovre per l’inversione di marcia, non essendo necessaria la presenza di anelli ferroviari. È, poi, un modello di tram accessibile, con ingresso ribassato, al livello del marciapiede, per facilitare la salita a bordo di chi si muove sulla sedia a rotelle e di chi spinge passeggini. Infine le tecnologie per la sicurezza: il tram ha un sistema di videosorveglianza composta da 10e collegato alla centrale Atm in modo da allertare la security aziendale e le forze dell’ordine. Queste le caratteristiche salienti del primo dei 74prodotti da Stadlerper Atm e presentato ieri nel deposito di via Messina.