Asteroide 2024 YR4 ecco dove potrebbe colpire la Terra | i Paesi a rischio in caso di impatto

Roma, 20 febbraio 2025 – L'eventualedell'YR4, chelail 22 dicembre 2032, “interesserebbe una fascia che attraversa il Pacifico orientale, il centro America, l'Atlantico, l'Africa, la Penisola arabica e arriva fino in India”. Lo sottolinea Luca Conversi, responsabile del Centro di coordinamento degli oggetti vicini alladell'Esa, precisando che “l'Europa non corre nessun”. Stando ai dati attualmente a disposizione “l'eventualeavvenire molto probabilmente in mare o in una zona desertica". Aumenta ancora ildiMisurazioni Esa e Nasa discrepanti,perché Il corridoio diAumenta ancora ildiIntanto Nasa ed Esa rivedono ancora al rialzo le stime deldi: secondo l’Ente Nazionale per le attività Spaziali e Aeronautiche statunitense la probabilità si aggira attualmente intorno al 3,1%, mentre per l'Agenzia Spaziale Europea è pari a circa il 2,8%.