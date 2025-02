Quotidiano.net - Assunzioni febbraio 2024: imprese italiane prevedono 404mila nuovi posti

Leggi su Quotidiano.net

Sono circalepreviste dalleper il mese die quasi 1,4 milioni quelle per il trimestre-aprile; -4mila rispetto a(-1,0%) e +81mila invece per il trimestre (+6,1%). In crescita ledei servizi (+0,5% nel mese), in frenata il manifatturiero e le costruzioni (-4,2% e -3,7% rispettivamente al confronto con 12 mesi fa). Si mantiene elevata la difficoltà di reperimento segnalata dalleche coinvolge ail 47,9% delleprogrammate. A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, grazie al Programma nazionale Giovani, donne e lavoro cofinanziato dall'Unione europea, che elabora le previsioni occupazionali per il mese di