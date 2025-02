Ilfattoquotidiano.it - ‘Assoluzione per Delmastro’: polemica per il titolo di Rainews sulla richiesta dei pm. Pd e Avs: ‘Anticipa sentenza, direttore in Vigilanza’

“Assoluzione per Delmastro“. È ilscelto da24 per dare la notizia dellaavanzata dalla procura di Roma alla fine del processo al sottosegretario della Giustizia. E pazienza se, dopo poche ore, i giudici hanno deciso di condannare Delmastro a otto mesi per violazione di segreto. Unache ha infiammato il clima politico, mentre dentro viale Mazzini le polemiche erano già divampate. “Oggi alle ore 12titola l’assoluzione per l’esponente Delmastro di Fratelli d’Italia nel caso Cospito”, scrive il comitato di redazione di24 in un comunicato di critica aldella testata, Paolo Petrecca. “Unfuorviante per i telespettatori, di sicuro una fake news allo stato attuale. Petrecca con questoè convinto di anticipare unache arriverà presumibilmente solo nel pomeriggio, ma nessuno può esserne certo.