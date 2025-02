Leggioggi.it - Assegno di maternità dei Comuni: aumenti dal 2025. I nuovi importi in vigore

Nel, l’dideicresce un po’ rispetto all’anno precedente, per effetto della rivalutazione annua, basata sull’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Si tratta dell’aumento dello 0,8%, applicato per l’adeguamento al costo della vita anche ad altre prestazioni, come le pensioni, l’unico e l’di inclusione. A renderlo noto uncato stampa della presidenza del Consiglio dei ministri sulla Rivalutazione per l’annodella misura, pubblicato in Gazzetta ufficiale.cazione recepita anche dall’Inps con l’ultimo messaggio del 19 febbraio.La rivalutazione garantisce un lieve aumento dell’importo erogato anche agli assegni dierogati a chi non può percepire il congedo diInps classico. Questo aggiornamento rientra nel meccanismo di adeguamento delle prestazioni assistenziali legate all’ISEE, assicurando un aiuto economico stabile per chi si trova in condizioni di maggiore necessità.