Assegno di maternità 2025 | Aumento a 2 037 euro per nascite e adozioni scopri tutti i dettagli

Roma - L'INPS ha aggiornato l'importo dell'die la soglia ISEE per l'anno, con novità che impattano direttamente le famiglie italiane. Nel, l'importo dell'diha ricevuto un significativo adeguamento, portando il valore mensile a 407,40per cinque mesi, per un totale di 2.037,00. Questo aggiornamento, ufficializzato tramite la circolare n. 45 del 19 febbraiodell'INPS, si applica agli eventi die adozione verificatisi durante l'intero anno, con un incremento che tiene conto della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo. La modifica è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio. Questodiè destinato a tutte le madri che non ricevono altri benefici dio che ne percepiscono solo una parte ridotta.