Assassin's Creed Shadows, un video mostra la distruzione di un santuario e scatta una nuova polemica

Un nuovodiha scatenato un’ondata di critiche in Giappone ed anche nel resto del mondo. Nel filmato in questione è possibile vedere un giocatore distruggere parti deldi Itate Hyozu, un luogo di culto realmente esistente, suscitando l’indignazione dei suoi rappresentanti, che hanno dichiarato di non essere stati consultati da Ubisoft per l’inclusione delnel gioco. Se avessero ricevuto una richiesta, affermano, l’avrebbero rifiutata. Ora i funzionari stanno valutando azioni contro il titolo, mentre lasi accende sui social.La controversia si inserisce in un quadro più ampio di critiche rivolte al gioco. Alcuni utenti sostengono infatti cheabbia di fatto sempre incluso eventi controversi nei suoi titoli, come la possibilità di prendere a pugni il Papa in AC2 o saccheggiare chiese in Valhalla.