Ascoli, primo caso in Italia. Infermiera aggredita: "Paghi l'azienda sanitaria"

Una sentenza storica su un tema, quello delle aggressioni al personale sanitario, diventato di triste attualità per la quantità di atti violenti che si registrano sempre più frequentemente nei nostri ospedali. La Corte d’Appello di Ancona ha deciso che un’quasi otto anni fa presso l’ospedale Mazzoni didovrà essere risarcita di oltre 22mila euro per il "danno morale soggettivo e danno biologico". Ma la notizia è che per la prima volta inlocale è stata riconosciuta dai giudici dorici "responabile nella determinazione dell’evento lesivo". In pratica,non ha fatto nulla per proteggere la propria dipendente mentre svolgeva il suo lavoro. I fatti risalgono a parecchio tempo fa: è il 2017, l’si trova nel triage del Mazzoni, come sempre, al suo posto di lavoro.