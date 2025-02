Sport.quotidiano.net - Ascoli, niente da fare per Marsura. Respinto il ricorso sulla squalifica

daper Davide. L’nella giornata di ieri si è visto respingere ilcol quale si era provveduto a chiedere uno sconto delle due giornate diinflitte all’ala sinistra bianconera a seguito dell’espulsione rimediata nella gara di Rimini. Un esito che si avvertiva nell’aria, soprattutto dopo i fatti roventi del dopo gara di Pescara dove il direttore generale Domenico Verdone si era reso protagonista di alcuni atteggiamenti che poi hanno condotto alla sua inibizione fino al prossimo 2 maggio. Tra le azioni messe in atto dal dirigente del Picchio e in grado di generare la sanzione impartita, un certo peso lo ha indubbiamente assunto la spintonata rifilata al designatore degli arbitri della Can C, l’ex arbitro di A e B Maurizio Ciampi, mentre si trovavaporta d’ingresso in attesa di rientrare negli spogliatoi.